По данным Банка России, он составил 29,7 трлн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем активов клиентов управляющих компаний (УК) во втором квартале 2025 года вырос на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 29,7 трлн рублей. Об этом говорится в материале Банка России "Обзор ключевых показателей управляющих компаний за II квартал 2025 года".

"Под управлением УК находится 29,7 трлн рублей. Рост стоимости активов клиентов управляющих компаний (УК) в II квартале 2025 года ускорился до 7,1%. В основном это связано с притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) - 640,3 млрд рублей", - говорится в материале ЦБ.

При этом, по данным регулятора, на закрытые ПИФ приходилось 63%, на открытые фонды - 22%, на биржевые - 13%.

"Стали пользоваться спросом индивидуальные стратегии доверительного управления. За квартал число заключенных договоров с розничными клиентами выросло на 25%, до 122 тыс. Они вложили в доверительное управление 70 млрд рублей - это максимальный квартальный показатель чистого притока за последние три года. Портфель активов розничных инвесторов достиг 2,04 трлн рублей", - добавили в ЦБ РФ.