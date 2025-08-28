Курс юаня вырос на 0,8 копейки до 11,238 рубля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 28 августа вырос на 0,04%, до 2 912,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,23% - до 1 142,79 пункта. Курс юаня вырос на 0,8 копейки до 11,238 рубля.

"Индекс Мосбиржи в четверг продолжил курсировать вокруг отметки 2 900 п., торговые обороты остаются низкими. Мы наблюдаем боковое движение рынка на выжидательных настроениях. Неопределенность относительно дальнейших событий, связанных с урегулированием украинского конфликта, сдерживает покупательскую активность. Впрочем, и для активных продаж нет явных причин", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Во второй половине дня в лидеры роста на Московской бирже вышли "Русгидро" (+2,71%), "Юнипро" (+2,18%) и "Магнит" (+0,85%). В лидерах снижения оказались "Мечел" (-4,27%), "Алроса" (-2,84%) и "Россети" (-2,23%)", - отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отмечает эксперт, покупки в ценных бумагах "Магнита" связаны с новостью о запуске масштабной программы автоматизации производственных площадок с инвестициями в 800 млн руб., "так как внедрение новых технологий повысит производительность и эффективность операций, а также высвободит персонал для решения более важных задач".

Прогноз на 29 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 29 августа - 80-82 рубля за доллар и 11,1-11,3 за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов. "С одной стороны, приближение выходных может еще сильнее снизить активность торгов. С другой стороны, у рынка есть положительные ожидания от предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай", - отметил Шепелев.

Как считают в Freedom Finance Global, 29 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 940 пунктов, индекс РТС будет торговаться на уровне 1 100-1 200 пунктов.. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 29 августа: 80-82, 93-95 и 11-11,5 рубля соответственно.