МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Группа "Роснано" получило около 1 млрд рублей чистой прибыли за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает ее Telegram-канал.

"Роснано по итогам первого полугодия получило чистую прибыль около 1 млрд рублей. Компания отчиталась по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ)", - говорится в сообщении.

Прибыль, по словам канала, обеспечена реализацией стратегии развития группы, эффективной бизнес-моделью и исполнением операционных планов.

"Показатели первого полугодия демонстрируют устойчивость финансовой модели компании и эффективность выбранной стратегии управления активами", - отметил управляющий финансовый директор группы "Роснано" Владислав Юнусов, чьи слова приводятся в сообщении.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.