Такие меры направлены на усиление защитных нефинансовых мер поддержки отечественных производителей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает предложения АНО "Вычислительная техника" расширить запреты на госзакупку иностранных компьютеров, ноутбуков и другой техники, ужесточив правило "второй лишний", сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. По мнению Минпромторга, соответствующие предложения направлены на усиление защитных нефинансовых мер поддержки отечественных производителей, но для принятия решения необходима оценка текущей ситуации в отрасли и прогонозируемого эффекта от возможных изменений.

"Минпромторг России поддерживает предложения АНО "ВТ", так как они направлены на усиление "защитных" нефинансовых мер поддержки отечественных производителей в сегменте вычислительной техники. Для принятия итогового решения об инициировании соответствующих нормативных изменений требуется проведение предварительной оценки, как и текущей ситуации на отечественном рынке по номенклатуре вычислительной техники, так и прогнозируемого эффекта от изменения мер поддержки", - сказали в министерстве.

Там добавили, что Минпромторг проводит оценку возможности удовлетворения потребности регулируемого рынка, "по итогам чего возможно будет инициировать "перенос в запрет" тех кодов продукции, по которым такая потребность сейчас и в перспективе покрывается полностью и представлена на рынке несколькими "реестровыми" производителями".

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что консорциум "Вычислительная техника" направил письмо замминистра промышленности и торговли Василию Шпаку с предложениями внести изменения в документ, ограничивающий закупки иностранных товаров, а также в ряд нормативных актов. Консорциум предлагает отнести к списку товаров основные позиции электроники: планшеты, ноутбуки, смартфоны, серверное оборудование, стационарные компьютеры, мониторы и другую технику.