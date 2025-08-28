Выручка АФК "Система" за II квартал по МСФО выросла на 6,3%

Она достигла 321,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за II квартал 2025 года выросла на 6,3%, до 321,1 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании.

Скорректированный показатель операционной прибыли до вычета амортизации и убытков (OIBDA) компании за отчетный период составил 94,5 млрд рублей, показав рост на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во II квартале 2025 года в АФК "Система" был зафиксирован чистый убыток в доле компании в размере 50,2 млрд рублей, обусловленный временным увеличением процентных расходов в контексте текущей денежно-кредитной политики. Объем капитальных вложений компании за указанный период составил 40 млрд рублей. На конец II квартала 2025 года чистые финансовые обязательства корпоративного центра достигли 381,8 млрд рублей.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания, управляющая активами в различных секторах экономики. Она занимается инвестициями в телекоммуникации, высокие технологии, гостиничную инфраструктуру, лесопереработку и другие индустрии. Компания основана в 1993 году.