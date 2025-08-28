Он сменит на этом посту Сергея Полякова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям (входит в группу ВЭБ.РФ) Андрея Жижина генеральным директором фонда, следует из опубликованного распоряжения правительства РФ.

"Назначить Жижина Андрея Степановича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" сроком на один год", - говорится в документе.

В пресс-службе ВЭБ отметили, что Жижин сменит на этом посту Сергея Полякова, который работал в Фонде содействия инновациям с 1998 года сначала в должности заместителя генерального директора, а с 2008 года - в должности генерального директора. "В 2018 году Поляков был награжден почетной грамотой президента Российской Федерации, в 2022 году - орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. После 27 лет успешного руководства организацией, в августе 2025 года он принял решение оставить должность генерального директора Фонда по собственному желанию", - сообщили в пресс-службе.

Андрей Жижин с 2005 по 2014 годы находился на государственной службе и занимал руководящие посты в институтах развития Группы ВЭБ.РФ. С 2022 года по 2025 год работал в должности заместителя генерального директора Фонда содействия инновациям.

"Фонд содействия инновациям (ФСИ) координируется ВЭБом по решению правительства России. В 2025 году президент РФ Владимир Путин своим указом создал специальную рабочую группу по координации институтов развития совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, куда так же вошел ФСИ. Фонд является одним из важнейших институтов развития в достижении технологического лидерства и реализации стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года", - отмечается в сообщении пресс-службы.