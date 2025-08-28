В Чувашии инвестиции в промышленные парки к 2030 году оценили в 13,5 млрд рублей

В регионе намерены создать еще четыре индустриальные площадки

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 13,5 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в Чувашии к 2030 году за счет промышленных парков. Власти намерены создать еще четыре индустриальные площадки, сообщил глава Минпромэнерго республики Сергей Лекарев, представляя региональную стратегию развития промышленности до 2030 года.

"В 2022 году в республике создано всего три [промышленных] парка, на конец 2024 года их было уже восемь, к 2030 году планируется не менее 12. <…> К 2030 году планируется привлечь инвестиций свыше 13,5 млрд рублей", - отметил Лекарев, назвав развитие индустриальной инфраструктуры одним из приоритетных направлений промышленной политики.

По его словам, в настоящее время резидентами промышленных парков привлечено почти 10 млрд рублей и создано свыше 2,2 тыс. новых рабочих мест. Также к 2030 году в регионе намерены создать три новых промышленных кластера, увеличив их общее число до десяти. "Сейчас кластеры производят продукцию на 40 млрд рублей, обеспечивают работой 12 тыс. человек", - уточнил Лекарев.