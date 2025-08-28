Документом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет в связи с открытием счета в банке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием ею счета в банке. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке.

Документ разработан "с учетом правоприменительной практики, выявившей необходимость упрощения процедуры постановки на учет в налоговом органе иностранной организации в связи с открытием такой организации счета в банке, учитывая низкую востребованность представления соответствующих заявлений банками и необходимость представления заявления и иных документов иностранными организациями", говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступает в силу по истечении 270 дней после дня его официального опубликования.