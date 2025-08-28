Основной вклад в наращивание портфеля внесли сельскохозяйственные предприятия и транспортные компании, на долю которых пришлось 19,7% и 13,4% обязательств бизнеса

ЧЕРКЕССК, 28 августа. /ТАСС/. Кредитный портфель бизнеса Карачаево-Черкесии (КЧР) превысил 42 млрд рублей и в январе-июле вырос в годовом исчислении на 12,5%, сообщается на сайте отделения Банка России по республике.

"Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Карачаево-Черкесии на 1 июля 2025 года составил 42,2 млрд рублей. За год он увеличился на 12,5%. Портфель крупного бизнеса достиг 16,4 млрд рублей - это на 11,1% больше, чем годом ранее. Малые и средние предприятия расширили заимствования до 25,8 млрд рублей. Рост за год по ним составил 13,5%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной вклад в наращивание корпоративного портфеля внесли сельскохозяйственные предприятия и транспортные компании, на долю которых пришлось 19,7% и 13,4% обязательств бизнеса соответственно.

"Предприятия Карачаево-Черкесии в основном брали кредиты для пополнения оборотных средств. При этом мы наблюдаем охлаждение спроса на заемные средства со стороны бизнеса республики. Это происходит под влиянием денежно кредитной политики, которую проводит Банк России. Замедление кредитования будет способствовать более сбалансированному росту экономики и снижению инфляции к цели в следующем году", - приводятся в сообщении слова заместителя управляющего отделением Банка России по КЧР Рауфа Тугова.