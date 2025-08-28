Это в два раза больше текущих показателей пассажиропотока

ПСКОВ, 28 августа. /ТАСС/. Псковский международный аэропорт "Княгиня Ольга" к 2030 году сможет принимать порядка 500 тыс. пассажиров, что в два раза больше текущих показателей пассажиропотока. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников первому заместителю министра транспорта РФ Валентину Иванову в ходе осмотра территории аэропорта.

"Строится новый терминал. Этот [действующий] терминал [пройдет] капитальный ремонт. Будут два раздельных [терминала]. Здесь останется терминал вылета. А там отдельный терминал прилета, потоки [пассажиров] будут разведены. Мы посчитали, у нас в планах до 2030 года - полмиллиона пассажиров", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что псковский аэропорт получил категорию запасного для аэропорта Пулково и уже имеет практику приема судов, направляемых в Псков из Санкт-Петербурга из-за введения ограничений на полеты воздушных судов. По оценке заместителя министра, озвученные губернатором планы по росту пассажиропотока в псковском аэропорту в два раза больше текущих показателей. "Но с учетом таких темпов, как в предыдущие годы были, в принципе, реалистичный план", - добавил Иванов.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже оттуда начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. Из аэропорта совершаются рейсы в Москву, Калининград, Минводы.