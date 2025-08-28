По данным на 20:38, он находился на отметке в 2 880,07 пункта

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил снижение, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечена на фоне заявлений пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в четверг вырос на 0,04%, до 2 912,72 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,23%, до 1 142,79 пункта, свидетельствуют данные торгов на 18:50 мск.

К 20:03 мск IMOEX2 находился на уровне 2 907,15 пункта (-0,19%). Затем индекс Мосбиржи с дополнительным кодом ускорил снижение и находился на отметке в 2 880,07 пункта (-1,12%), свидетельствуют данные торгов на 20:38 мск.

Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп недоволен развитием событий по Украине, однако и не удивлен ими.