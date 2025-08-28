Ее стали применять в других портах и на теплоцентралях на Дальнем Востоке

ВАНИНО /Хабаровский край/, 29 августа. /ТАСС/. Компания "Дальтрансуголь" запатентовала систему, которая улучшает процесс разгрузки угля на вагоноопрокидывателях в терминале. Ее стали применять в других портах и на теплоцентралях на Дальнем Востоке, сообщил журналистам директор компании Владимир Долгополов.

"Мы запатентовали в первую очередь устройство, которое удерживает чеку в вагоне. То есть при перевороте вагона - у него есть тормозная чека, которая держит тормозную колодку - они выпадали, падали в уголь, портили ленту, портили уголь, качество и так далее. И чтобы эти <…> (детали - прим. ТАСС ) не выпадали, мы сделали специальную магнитную систему, и теперь [они] остаются на месте. Создали магнитное поле вокруг колеса. И это магнитное поле держит железную чеку. Это мы запатентовали - <…> систему удерживания чеки в вагоне", - сказал Долгополов.

Тормозная чека - это элемент рычажной передачи на железнодорожном подвижном составе, который фиксирует тормозную колодку, обеспечивая надежное соединение в тормозной системе вагона.

Долгополов сообщил, что сейчас эта разработка используется в портах, на тепловых электростанциях, где есть вагоноопрокидыватели. "Должны платить, но никто не платит. В России это не работает - изменил цвет, изменил объем, изменил кронштейн и все - это уже другое оборудование. И не важно, что у него это же предназначение", - сказал директор.

Он также добавил, что всего в компании планировали запатентовать еще порядка 25 разработок, но в итоге отказались от этих планов.

Угольный терминал "Дальтрансугля" расположен в бухте Мучка Татарского пролива в Ванинском районе Хабаровского края в завершении Байкало-Амурской магистрали, что позволяет принимать уголь со всех основных бассейнов Сибири и Дальнего Востока. Весь уголь экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Терминал находится в тройке лидеров России по росту грузооборота и на втором месте по Дальнему Востоку по мощности. За почти два десятка лет работы было перевалено 265 млн тонн угля.