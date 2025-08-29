Искусственный интеллект все больше будет внедряться в производство, в медицину и повседневную жизнь, сообщил заместитель председателя правления фонда "Сколково" Кирилл Каем

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Технологические компании, в том числе занимающиеся разработками в области искусственного интеллекта в Российской Федерации, недооценены на венчурном рынке с точки зрения стоимости компаний, входящих в этот сегмент. Об этом в кулуарах Международного форума технологического развития "Технопром-2025" ТАСС сообщил заместитель председателя правления фонда "Сколково" Кирилл Каем.

"Рынок венчурный в целом на низких оценках. Решения ИИ - среди прочих. Однако хайп есть, хотя он скорее влияет на скорость роста зарплат специалистов, чем на стоимость стартапов-разработчиков", - сказал он.

По его словам, со временем искусственный интеллект все больше будет внедряться в производство, в медицину и повседневную жизнь.

