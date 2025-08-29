Губернатор области отметил, что для этого необходимы инвестиции в перерабатывающую промышленность, логистическую инфраструктуру и энергетическую сферу

ГЕНИЧЕСК, 29 августа. /ТАСС/. Херсонской области потребуется до пяти лет для выхода на самообеспечение. Об этом сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

"Самообеспечение - это не только про еду или стройматериалы. Это когда регион способен устойчиво развиваться, независимо от внешних факторов. У нас есть сильная аграрная база, есть промышленность, которую можно и нужно перезапускать, есть люди, которые хотят здесь жить. Нужны инвестиции в переработку, в логистику, в энергетику. При четком финансировании и грамотном управлении - за 3-5 лет Херсонщина может уверенно встать на ноги", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с Сальдо выразил уверенность, что Херсонская область перестанет быть дотационным регионом и выйдет на самообеспечение. Губернатор доложил об успехах экономического развития региона и заметил, что наступит время, когда область перестанет просить субсидий. "Сами себя будем кормить", - сказал Сальдо.