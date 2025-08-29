Регион стал единственным, где наблюдается такая положительная динамика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Калининградская область стала единственным регионом в России, где сократилась доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Показатель упал с 0,77% в первом полугодии 2024 года до 0,55% в 2025-м, сообщили ТАСС в аналитическом центре "Движение.ру".

"Рост доли просроченной задолженности год к году фиксируется во всех регионах России. Единственное исключение - Калининградская область, здесь показатель сократился с 0,77% в первом полугодии 2024 года до 0,55% в первом полугодии 2025 года", - рассказали в аналитическом центре.

Отмечается, что лидерами по росту доли просроченной задолженности год к году стали республики Тыва и Ингушетия. Там показатель вырос более чем в три с раза. Также вдвоем увеличилась доля просроченной задолженности в Дагестане, Татарстане, Новгородской области, Хакасии, Северной Осетии, Башкортостане, Крыму и Краснодарском крае. Аналитики добавили, что Краснодарский край, Татарстан и Башкортостан являются крупными рынками жилой недвижимости.

Среди крупных рынков жилой недвижимости доля задолженности менее всего (не более, чем в 1,5 раза) выросла в Москве, Якутии, Пермском крае, Челябинской Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По предварительным данным Банка России, задолженность населения по ипотеке в июле 2025 года выросла на 0,7%, до 22,3 трлн рублей после роста на 0,6% в июне.