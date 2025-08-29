Они будут активно развиваться, отметил заместитель председателя правления фонда "Сколково" Кирилл Каем

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Прикладные решения в области видеоаналитики, дистанционного зондирования и инспекции различных объектов при помощи искусственного интеллекта будут активно развиваться в России, так как являются драйверами рынка в данной нише. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления фонда "Сколково" Кирилл Каем в кулуарах форума "Технопром-2025".

"Очень много простых прикладных решений, которые мы несколько лет назад считали уникальными, теперь это является достаточно простым стандартом. Например, решения в области видеоаналитики: в первую очередь это дистанционное зондирование, инспекции различных объектов при помощи искусственного зрения, системы безопасности при помощи искусственного интеллекта. Это те прикладные решения, которые будут активно развиваться", - сказал Каем.

Он также сообщил, что ниши России в целом совпадают с мировыми трендами - на подъеме интерес к созданию ИИ-агентов, использующих большие языковые модели.

"Понятно, что в связи с высокими затратами на разработку, количество платформенных больших языковых моделей со схожими операционными системами, которыми пользуются создатели некоторых прикладных ИИ-решений, будет ограниченно", - добавил он.

