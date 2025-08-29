Завод будет выпускать десятки компьютеров, использующих для вычислений квантовые свойства света, ежегодно

ШАНХАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Китайская технологическая компания QBoson начала строить первый в КНР завод по производству фотонных квантовых компьютеров. Как сообщило агентство Xinhua, фундамент заложен в Шэньчжэне в южной китайской провинции Гуандун.

Ожидается, что завод будет ежегодно выпускать десятки компьютеров, использующих квантовые свойства света для вычислений. Эта производственная база позволит создать массовый выпуск специализированной техники.

По словам основателя QBoson Вэнь Кая, квантовые вычисления обладают огромной информационной емкостью и сверхвысокой вычислительной мощностью, что позволяет экспоненциально ускорить решение некоторых сложных вычислительных задач. Он добавил, что фотонные квантовые вычисления не требуют сверхнизких температур, такие компьютеры стабильно работают при комнатной температуре.

Оборудование на строящемся заводе будет установлено к концу октября.