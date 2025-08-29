Готовая инфраструктура позволит снизить затраты инвесторов на запуск производств и ускорить реализацию проектов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры началось на площадке "Ровное" территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Мероприятие, давшее старт работам, состоялось при участии главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова и губернатора Амурской области Василия Орлова. Новые автодороги, сети водоотведения, объекты энергоснабжения создадут комфортные условия для ускоренного запуска в регионе инвестиционных проектов действующих и потенциальных резидентов ТОР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2027 году на площадке "Ровное" планируется ввести в эксплуатацию 9,1 км автодорог, десять комплектных трансформаторных подстанций и распределительную подстанцию 10 кВ/500 кВА, систему ливневого водоотведения протяженностью 17,7 км, очистные сооружения для ливневых стока мощностью 310 кубометров в сутки, сеть хозяйственно-бытового водоотведения с мощностями переработки 100 кубометров в сутки.

"В этом году исполнилось десять лет с момента образования территорий опережающего развития в регионе. Достигнуты высокие показатели. Ключевое значение для дальнейшего развития области имеет создание инфраструктуры площадки "Ровное". Это не только повышает конкурентоспособность территории и привлекает новых инвесторов, но и закладывает основу для создания здесь международной территории опережающего развития", - приводятся в сообщении слова Чекункова.

Готовая инфраструктура позволит снизить затраты инвесторов на запуск производств и ускорить реализацию проектов. Площадка "Ровное" расположена вблизи трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ, что открывает возможности резидентам привлекать иностранный капитал. По словам Орлова, всего на обустройство инфраструктуры на этой территории будет направлено 6 млрд рублей.

Директор КРДВ Амурская Ирина Волкова отметила, что общий инвестиционный портфель площадки "Ровное" достигает 25 млрд рублей, из них порядка 10 млрд рублей планируется инвестировать в создание проекта на международной ТОР. "После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития мы планируем привлечь иностранных инвесторов, особенно китайских компаний, заинтересованных в размещении высокотехнологичных производств", - сказала она.

О ТОР "Амурская"

На ТОР "Амурская" по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 50 проектов с общим объемом инвестиций в размере 2,4 трлн рублей, из них 21 проект уже успешно выведены на операционную стадию. Создается порядка 18 тыс. рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,9 трлн рублей, более 11 тыс. рабочих мест создано.