Основной целью этих работ является повышение пропускной способности бамовского участка

ВАНИНО /Хабаровский край/, 29 августа. /ТАСС/. РЖД за два года направит 200 млрд рублей на модернизацию пути на направлении от Комсомольска-на-Амуре до рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистам руководитель железнодорожной станции Ванино Юрий Пестряков.

"В прошлом году было выделено более 150 млрд рублей на реконструкцию именно нашего направления. И в этом году у нас более 50 млрд инвестиций направлено для этих целей", - сказал Пестряков.

Он отметил, что значительная работа по модернизации и реконструкции железнодорожных путей на станции Ванино ведется с 2023 года. Тогда на станции уложили 51 стрелочный перевод, более 22 км железнодорожных путей, отсыпали более 400 тыс. кубометров грунта для того, чтобы реконструировать два приемоотправочных парка. "Это позволило увеличить в два с половиной раза длину приемоотправочных путей, беспрепятственно принимать сюда поезда - 71 условный вагон и массой 7 100 тонн. Данная работа направлена вместе с реконструкцией бамовского направления только для одной цели - увеличение провозных способностей бамовского участка Комсомольск - Ванино", - пояснил Пестряков.

По итогам 2023 и 2024 годов было введено 22 объекта главных путей, была увеличена провозная способность для грузовых поездов.

"В 2025 году по итогам уже на текущий момент 31 второй главный путь уложен. И еще осталось два объекта ввести в окончательную эксплуатацию. Поэтому 33 объекта, которые в этом году мы запланировали по направлению Комсомольск - Ванино, мы их реализуем", - сказал руководитель станции. Также будут проведены работы по электрификации.

Станция Ванино - крупный транспортный узел, обслуживающий тихоокеанские порты, одна из двух станций в стране, имеющих паромную переправу. Переправа соединяет материк с островом Сахалин.