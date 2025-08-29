Предварительное судебное заседание назначили на 2 октября

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать с компании "Строй-холдинг" 309 млн рублей аванса за строительство поликлиники в пригородном поселке Емельяново. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Управление капитального строительства" требует взыскать с ООО "Строй-холдинг" более 309 млн рублей неосновательного обогащения", - говорится в сообщении.

По информации суда, в октябре 2022 года управление заключило госконтракт с компанией "Строй-холдинг" о строительстве поликлиники в поселке Емельяново под Красноярском. Цена контракта составляла 1,43 млрд рублей.

"Контракт предусматривал выплату аванса в размере 706,2 млн рублей. По состоянию на май 2025 года истец принял работы на сумму 1,01 млрд рублей, оплатил подрядчику 1,32 млрд рублей, однако аванс в размере более 309 млн рублей остался неотработанным", - дополнили в суде. В апреле текущего года управление разорвало контракт со строительной фирмой. Требование о возврате неотработанного аванса исполнено не было.

Суд принял заявление к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 2 октября.