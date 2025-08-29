До перехода использовалось устаревшее зарубежное решение

ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в области информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании Ideco.

"Основной целью проекта было импортозамещение, то есть переход на независимые отечественные продукты в области кибербезопасности. Это позволило обеспечить соответствие современным требованиям безопасности и получить стабильную техническую поддержку от российского вендора. Отечественные решения, такие как Ideco, демонстрируют зрелость и готовность к серьезным задачам уже здесь и сейчас", - передает пресс-служба слова гендиректора компании "Тредит" Анзора Сулейманова.

Как сообщается, до перехода на отечественные продукты использовалось устаревшее зарубежное решение, поддержка которого была прекращена в связи с санкциями и уходом иностранных компаний с российского рынка.

"У нас в администрации в этом году завершалась техподдержка предыдущего решения и необходимо было срочно закрыть вопросы безопасности. Наиболее важным результатом стала надежная защита периметра - система предотвращения и блокирования атак сыграла ключевую роль. По функциональности Ideco не сильно отличается от других аналогов, но ощутимо выигрывает в удобстве и скорости работы", - цитирует также пресс-служба куратора IT-проектов администрации, замдиректора департамента делопроизводства, информационных технологий и технической защиты информации региона Салмана Эльмурзаева.

Ideco NGFW - это российский межсетевой экран нового поколения, сертифицированный ФСТЭК и предназначенный для защиты корпоративных сетей.