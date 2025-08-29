Выручка за отчетный период выросла на 16%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль российской фармацевтической компании "Озон фармацевтика" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 года снизилась на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 1,7 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка за отчетный период выросла на 16% - до 13,26 млрд рублей, показатель скорректированная EBITDA - на 7%, до 4,4 млрд рублей, рентабельность составила 33% против 35,8% годом ранее. Также "Озон фармацевтика" подтверждает прогноз по росту выручки в 2025 году на уровне более или равно 25% в годовом выражении.

Капитальные затраты компании в первом полугодии увеличились на 34% - до 1,98 млрд рублей. Чистый оборотный капитал снизился на 8% - до 17,4 млрд рублей, свободный денежный поток - на 86%, до 781 млн рублей. Чистый долг снизился на 2% с начала года и составил 9,9 млрд рублей.

По мнению группы, в первом полугодии 2025 года сохраняются высокие темпы роста по ключевым операционным и финансовым показателям.

"При этом необходимо учитывать, что во втором квартале 2024 года отмечались значительные отгрузки дистрибьюторам (высокая база прошлого года) в рамках кампании расширения представленности в аптечных сетях, что оказало влияние на темпы прироста бизнеса в отчетном периоде. По данным управленческого учета, в третьем квартале 2025 года компания фиксирует ожидаемое ускорение темпов роста оборота", - подчеркнули в "Озон фармацевтике".

О компании

"Озон фармацевтика" - российская фармацевтическая группа компаний. Имеет 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в городах Тольятти и Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в городе Химки. Акции "Озон фармацевтика" торгуются на Мосбирже. За 2024 год выручка группы составила 25,6 млрд рублей, чистая прибыль - 4,6 млрд рублей.