Из списка при этом исключат акции "Группы Астра", "Русгидро" и "Россетей"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосбиржа по рекомендации индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 19 сентября 2025 года. В базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции "X5 Груп", говорится в сообщении торговой площадки.

При этом, по данным биржи, акции "Группы Астра", "Русгидро" и "Россетей" будут исключены из индекса.

В лист ожидания на включение в базу расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут обыкновенные акции "ГК "Самолет", акции "Группы "Русагро", ценные бумаги "Циана", акции "Ленты" и "ЭсЭфАй".

В то же время, по данным Мосбиржи, акции "Юнипро" войдут в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС.