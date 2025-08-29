В России могут ввести плату за проезд грузовиков по дорогам регионов

Оценивается влияние на экономику возможности распространения системы "Платон" на региональные дороги, заявили в Минтрансе РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Концепция введения платы за проезд грузовиков по региональным и муниципальным дорогам, аналогичной действующей системе "Платон" на федеральных трассах, в настоящий момент разрабатывается в России. Такая информация опубликована на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

При этом в Министерстве транспорта РФ ТАСС заявили, что говорить о внедрении системы "Платон" на региональных дорогах пока преждевременно.

"Объект закупки - Оказание консультационных услуг по разработке концепции создания и эксплуатации систем взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения транспортными средствами, имеющими максимальную разрешенную массу свыше 12 тонн", - отмечается на сайте в разделе подачи заявок.

Как следует из данных, размещенных в ЕИС, заказчиком концепции является ФКУ "Дороги России" Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Работы по ее созданию ведет НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), а сумма контракта составляет 73,125 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в Минтрансе РФ, сейчас оценивается влияние на экономику возможности распространения системы "Платон" на региональные дороги. При этом для проведения такой оценки нужны соответствующие исследования и моделирование.

"В настоящее время решение о распространении системы "Платон" на региональные дороги не принято. Возможность и варианты распространения системы "Платон" на региональные дороги будет оцениваться после проведения соответствующих исследований и экономического моделирования", - добавили в министерстве. Там также подчеркнули, что в связи с тем, что никакие исследования пока не проведены, говорить о внедрении системы "Платон" на региональных дорогах, в том числе о каких-либо сроках, преждевременно.