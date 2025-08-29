Средства направят на приобретение высокотехнологического оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил льготный заем в 1 млрд рублей предприятию "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара"), говорится в сообщении фонда. Средства пойдут на развитие в Верхней Пышме Свердловской области производства магистральных грузовых электровозов и четырехосных тележек для тепловозов.

Соглашение о финансировании подписали директор ФРП Роман Петруца и заместитель генерального директора группы "Синара" Антон Зубихин на полях Международного железнодорожного салона 1520 "Pro//Движение.Экспо".

"Сегодня Фонд развития промышленности вышел на новый уровень - мы профинансировали уже 2 000 промышленных проектов на общую сумму свыше 665 млрд рублей. <…> Юбилейным стал проект "Уральских локомотивов" по созданию новых моделей грузовых электровозов, где ФРП предоставил 1 млрд рублей по ставке 3% годовых при общем бюджете 2 млрд рублей", - сообщил Петруца, слова которого приводятся в сообщении.

Предприятие в рамках проекта запустит серийное производство грузовых электровозов "Орлец", тепловозов "Малахит" и двухсистемных электровозов. Второе направление проекта - изготовление тележек для грузового магистрального тепловоза 2ТЭ35А, созданного для работы на Восточном полигоне.

Средства займа ФРП будут направлены на приобретение высокотехнологического оборудования, в том числе роботизированных сварочных комплексов и сборочно-сварочных стендов.

"В сфере развития отечественного машиностроения мы ведем системную работу с ФРП и Минпромторгом РФ и, благодаря их поддержке, наши предприятия уже получили на различные проекты развития в общем объеме более 60 млрд рублей за последние 5 лет. <…> В результате этой комплексной поддержки глубина импортонезависимости нашей продукции сегодня составляет более 90%", - приводятся в сообщении слова Зубихина.