Первый зампред ВТБ: ЦБ 12 сентября снизит ставку на 100 или 200 б.п.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Банк России на сентябрьском заседании по ключевой ставке будет выбирать между снижением ставки либо на 100, либо на 200 базисных пунктов. Об этом на конференц-звонке сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его мнению, аргументов больше в пользу снижения на 100 б. п., однако в пользу более широкого шага - аргумент сильнее.

"Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двух опций снижения ключевой ставки - минус 100 или 200 базисных пунктов. Для аргументации вероятности того или иного сценария есть длинный перечень доводов. <…> Сам я выбрать между двумя этими вариантами пока не могу. Вместе с тем, с учетом оставшихся трех заседаний ЦБ, мы исходим из правильности нашей оценки средней по году ключевой ставки в бизнес-плане, какое бы ни было решение Банка России 12 сентября", - сказал он.

В пользу более осторожного шага Пьянов отнес текущие темпы движения выше целевых базовых "инфляционных" компонентов, неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июлем, что отражается в динамике денежной массы.

"Инфляционные ожидания немного выросли и пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, здесь есть отклонение от уровня 2017-2019 годов, который можно считать прообразом победного периода", - добавил первый зампред.

Основным доводом "против" осторожного шага Пьянов назвал динамику ВВП.

"Динамика ВВП второго квартала в 1,1% против прогнозных 1,8%. Этот показатель находится очень близко к нижней границе диапазона - 1-2%, который прогнозировал Банк России", - пояснил он.

Первый зампред ВТБ также отметил, что в пользу более маленького шага снижения ставки аргументов больше, но в пользу более широкого шага аргумент о слабой динамике ВВП более сильный.

"Сейчас важно не "заморозить" экономику", - заключил Пьянов.

Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, отметив, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, а рост внутреннего спроса замедляется.