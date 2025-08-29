По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,81%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,81%, до 2 889,01 пункта, индекс РТС опускался также на 0,81% - до 1 133,49 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи поднимался на 4,3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и равнялся 11,281 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 886,52 пункта (-0,9%), индекс РТС составлял 1 132,51 пункта (-0,9%). В это же время курс юаня замедлил рост до 11,2805 рубля (+4,25 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 0,83% и находился на уровне 2 888,48 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.