Выручка за этот период увеличилась на 21%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2025 года увеличилась по сравнению с таким же периодом годом ранее на 20%, до 5,16 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка за этот период выросла на 21%, до 167,77 млрд рублей.

Валовая прибыль в первом полугодии 2025 года возросла на 29%, до 37,555 млрд рублей. Прибыль от операционной деятельности компании увеличилась на 81,92%, до 11,73 млрд рублей, в то же время прибыль до налогообложения снизилась на 20,2%, до 4,82 млрд рублей.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае.

Компания реализует продукцию в более 80 регионах России и в 49 странах мира.