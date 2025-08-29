Мощность агрегата составляет 650 кВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Двигатель для высокоскоростного поезда, который будет передвигаться по ВСМ, представили на международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо", передает корреспондент ТАСС.

Двигатель ТАД650 разработан дочерним предприятием "Транснефти" - "Русские электрические двигатели". Мощность агрегата составляет 650 кВт, масса - 750 кг.

Как заявил журналистам заместитель главного инженера по проектированию "Русские электрические двигатели" Иван Нехорошков, двигатель является "сердцем" перспективного высокоскоростного поезда. На салоне, в частности, представлен седьмой образец.

"Сейчас мы прошли предварительные испытания. Все эти испытания подтвердили все заложенные технические характеристики наших специалистов компании "Русские электрические двигатели". То есть это является полностью российской разработкой и соответственно мы не пользовались какими-то импортными аналогами. Это полностью наше детище", - отметил он.

Серийное производство агрегата планируется запустить с 2026 года, ежегодный выпуск запланирован в размере 200 штук. "Планируется серия из 43 электропоездов высокоскоростных, и получается на каждый электропоезд идут 16 таких электродвигателей", - уточнил Нехорошков.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 679 км пройдет по территории 6 субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек в год. В дальнейшем запланирована реализация проектов ВСМ из Москвы до Екатеринбурга (через Нижний Новгород и Казань), Минска, Адлера и Рязани.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.