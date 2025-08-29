Более 20% всех новых разработок конструкторов в рамках создания первого отечественного поезда для ВСМ уже испытано и готово к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Отечественный высокоскоростной поезд для эксплуатации на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в будущем будет управляться искусственным интеллектом (ИИ), сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе выступления на Международном железнодорожном салоне "Pro//Движение.Экспо".

"Поезд будет беспилотным в будущем, высокоавтоматизированным, в конечном счете, беспилотным. И управлять этим поездом будет искусственный интеллект, который тоже мы знаем, как разрабатывать. Более того, он у нас сейчас работает", - сказал Белозеров.

Глава холдинга добавил, что более 20% всех новых разработок конструкторов в рамках создания первого отечественного поезда для ВСМ "уже испытано и готово к работе, уже производится". "Мы активно проводим сертификацию и движемся вперед", - отметил он.