Дневная аудитория приложений Rutube выросла в четыре раза за год

Также увеличилось и среднее ежедневное время просмотра в приложениях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дневная аудитория в мобильных приложениях национального видеохостинга Rutube увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 4,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе цифровых активов холдинга "Газпром-медиа".

"Согласно внутренним данным Rutube (входит в "Газпром-медиа") в июле 2025 года, дневная аудитория в мобильных приложениях увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с одного миллиона в сутки до 4,3 миллиона", - сообщили в пресс-службе.

Помимо увеличения числа пользователей, выросло и среднее ежедневное время просмотра в приложениях: с 61,2 минуты до 87,5 минуты год к году, свидетельствуют данные Mediascope, которые привели в пресс-службе.