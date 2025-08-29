Поставки в январе - июле 2025 года достигли 26,1 млн тонн, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2025 года увеличила поставки минеральных удобрений за рубеж по сравнению с таким же периодом годом ранее на 7%, до 26,1 млн тонн, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Экспорт минеральных удобрений, по нашей экспертной оценке, в январе - июле 2025 года достиг 26,1 млн тонн, что на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Наша отрасль прочно стоит на двух ногах - стратегическом приоритете внутреннего рынка и поставках в более 100 стран мира вопреки вводимым за рубежом ограничениям", - сказал он.

По словам Гурьева, Россия является лидером на мировом рынке удобрений, а доля страны на нем достигает 18%. Он отметил, что производители РФ с 2013 года увеличили экспорт удобрений на 60%, до 42 млн тонн в 2024 году за счет роста поставок в дружественные страны, а в 2025 году нарастят поставки за рубеж до рекордных 44 млн тонн.

Глава РАПУ напомнил, что в 2024 году доля дружественных стран в российском экспорте удобрений достигла 76%.

"Эта тенденция сохранится: будем и дальше развивать сотрудничество с партнерами в других регионах мира, прежде всего со странами БРИКС. За последние три года мы уже более чем на 60% нарастили поставки в государства блока. На долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений", - подчеркнул Гурьев.