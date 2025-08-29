Производители удобрений обеспечили потребность в них аграриев РФ на более 75%

Глава РАПУ Андрей Гурьев считает, что в 2025 году производство минеральных удобрений может достичь рекордных 65 млн тонн

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские производители уже обеспечили потребность аграрно-промышленного комплекса РФ в минеральных удобрениях на 2025 год на более чем 75%, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

По данным Росстата, за семь месяцев 2025 года выпуск удобрений в РФ вырос на 4% - до 38,5 млн тонн в физическом весе, а экспорт минеральных удобрений, по экспертной оценке, в январе - июле достиг 26,1 млн тонн, что на 7% выше уровня такого же периода 2024 года.

По прогнозу главы РАПУ Андрея Гурьева, в 2025 году производство минеральных удобрений может достичь рекордных 65 млн тонн, экспорт - 44 млн тонн, при этом для предприятий отрасли стратегически приоритетным остается внутренний рынок.