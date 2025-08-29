Она снизилась в два раза

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Лукойла" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящаяся к акционерам, в I полугодии снизилась в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 287,023 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Общий показатель чистой прибыли составил 288,6 млрд рублей по сравнению с 591,5 млрд рублей в 2024 году, также снизившись вдвое, выручка от реализации уменьшилась почти на 17%, до 3,6 трлн рублей по сравнению с 4,333 трлн рублей в 2024 году.