МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль девелопера ПИК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась на 22% в первом полугодии года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 32 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль снизилась на 22% и составила 32 млрд рублей (против 41 млрд рублей в 2024 году), при этом рентабельность по чистой прибыли упала в два раза: с 15,4% до 9,8%. Чистая прибыль от основной деятельности сократилось на 36%, с 24 до 15 млрд рублей (рентабельность 4,6% против 9,0% в 2024 году), указывается в отчетности.

В первом полугодии 2025 года выручка компании выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 328 млрд рублей.

Однако ключевые показатели прибыльности снизились: EBITDA сократилась на 20% до 60 млрд рублей (маржинальность упала с 28,2% до 18,2%), а EBITDA Adj без форварда уменьшилась на 44% - с 58 до 33 млрд рублей.