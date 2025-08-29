В России собрали свыше 1,2 млн тонн овощей открытого грунта

Урожай томатов составил 217,8 тыс. тонн, огурцов - 65,9 тыс. тонн, сообщили в Минсельхозе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские аграрии собрали более 1,2 млн тонн грунтовых овощей в организованном секторе, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Сбор урожая грунтовых овощей в организованном секторе входит в активную фазу. На сегодняшний день производителями собрано уже более 1,2 млн тонн продукции", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что урожай томатов составил 217,8 тыс. тонн, огурцов - 65,9 тыс. тонн. Идет уборка лука, капусты, кабачков и других культур.

Лидерами по сбору овощей в открытом грунте являются Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Московская и Белгородская области, отметили в министерстве.

На развитие овощеводства и картофелеводства в России направлены различные меры господдержки. Так, в 2025 году на эти направления выделено 3,7 млн рублей. Поддержка включает субсидии на гектар, возмещение части затрат на модернизацию хранилищ и другие механизмы, говорится в сообщении.