"Синара" готова модернизировать "Ласточки" российскими технологическими решениями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. У "Синары" есть проект модернизации электропоездов "Ласточка", группа может сделать их полностью российскими , "убрав немецкие системы управления". Об этом сообщил журналистам гендиректор группы "Синара" Виктор Леш в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"У нас есть проект модернизации "Ласточки". Речь о различных внутренних системах управления в поезде, и мы готовы поставить в имеющиеся на сети составы свои российские решения. Мы уже "потренировались" с некоторыми диагностическими моделями в "Сапсане" и продемонстрировали успешность наших разработок", - сказал он.

"В любой момент, когда потребуется модернизация, а она потребуется на периоде среднего ремонта и капитального ремонта этих поездов, мы готовы полностью перевести их на российские разработки", - рассказал он.

По мнению главы группы, "Финист" - следующее поколение поезда после "Ласточки". "Это реально следующий поезд, другой поезд, лучший: он и по комфорту лучше, и по движению", - отметил Леш.

"Ласточка" - скоростной электропоезд с асинхронными тяговыми двигателями. Выпускался на "Уральских локомотивах" в сотрудничестве с немецким концерном Siemens, заявившем в 2022 году об уходе из России.

"Финист" - новый российский электропоезд постоянного тока, соответствующий современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км в час и эффективно использовать энергию при торможении. Электропоезд ЭС104 "Финист" выпускается на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме. Эту модель планируется использовать в качестве базовой платформы для создания нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.