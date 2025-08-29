"Синара" надеется сохранить объем заказов грузовых локомотивов не ниже 2025 года

Как уточнил гендиректор группы Виктор Леш, на 2025 год показатель составляет около 220 секций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/."Синара" рассчитывает на сохранение уровня заказов грузовых локомотивов в 2026 году на уровне не ниже 2025 года, сообщил журналистам гендиректор группы "Синара" Виктор Леш в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"Надеемся, что объем заказа меньше 2025 года не будет. Мы считаем вместе с РЖД баланс парка, они считают возможности своего финплана. Рассчитываю, что осенью эта работа будет завершена", - сказал он.

Как уточнил Леш, на 2025 год объем заказа грузовых локомотивов РЖД с другими заказчиками составляет около 220 секций.