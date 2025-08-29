Технология еще пишется, конструкторская документация поступает, отметил гендиректор группы Виктор Леш

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. "Синара" планирует с октября активно задействовать мощности завода "Уральские локомотивы" для производства первых двух образцов высокоскоростных поездов. Об этом сообщил журналистам гендиректор Группы "Синара" Виктор Леш в кулуарах Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

"Обновление парка РЖД идет. Мы понимаем на перспективу до пяти лет планку уровня заказов на "Финисты". Мы уже начали запуск производства компонентов по поезду для ВСМ. Планируем в активной фазе с октября месяца задействовать существующие мощности завода для производства первых двух головных образцов (высокоскоростных поездов - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Технология еще пишется, конструкторская документация поступает. Поэтому нам нужно, в первую очередь, заниматься этим проектом. Но 50 это будет вагонов, 80 вагонов или 100 вагонов "Финистов" - мы справимся, у нас нет вопросов в разовой годовой заявке. Пока работаем в такой позиции, а там дальше посмотрим", - рассказал он.

О поезде "Финист"

"Финист" - новый российский электропоезд постоянного тока, соответствующий современным требованиям по безопасности и комфорту. Он оснащен отечественным тяговым оборудованием, позволяющим достигать скорости до 160 км в час и эффективно использовать энергию при торможении. Электропоезд ЭС104 "Финист" выпускается на заводе "Уральские локомотивы" (входит в СТМ) в Верхней Пышме. Эту модель планируется использовать в качестве базовой платформы для создания нового поколения скоростных электропоездов, включая двухсистемные и гибридные модификации с автономной тяговой батареей.

О поезде для ВСМ

"Российские железные дороги" (РЖД) подписали ранее контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.