РЖД показали робопса для работы на опасных для людей участках железных дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательский институт "НИИАС" холдинга "Российские железные дороги" представил робопса на Международном железнодорожном салоне "PRO//Движение.Экспо", передает корреспондент ТАСС.

В конце прошлого года РЖД сообщали, что тестируют робопсов для работы на потенциально опасных для людей участках железных дорог.

Роботы-собаки оснащены камерами и лидарами, которые автоматически передают данные на компьютер оператора. Робопсы могут передвигаться со скоростью 20 км/ч, преодолевать сложные препятствия и осматривать, и диагностировать труднодоступные объекты, говорится в материалах института.