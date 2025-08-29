Это почти в четыре раза выше стартовой цены

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Право пользования участком недр Делянкирская площадь в Якутии с ресурсами рудного золота более 115 тонн получит предприятие группы компаний "Золотой актив", которое в ходе торгов предложило 899,7 млн рублей, что почти в четыре раза выше стартовой цены. Это следует из протокола аукциона, проведенного управлением по недропользованию по Республике Саха (Якутия), говорится в сообщении холдинга "Росгеология".

Перспективность Делянкирской площади была установлена специалистами дочернего предприятия "Росгеологии" "Якутскгеология" в ходе поисковых работ на рудное золото, проведенных в 2022-2024 годах за счет средств федерального бюджета в рамках проекта "Геология: возрождение легенды".

"В пределах Делянкирской площади было пробурено 30 поисковых скважин, выполнены горные работы в объеме 12,2 тыс. куб. м, лабораторно-аналитические работы и технологические исследования. По результатам поисковых работ вместо предусмотренных проектом пяти минерализованных зон геологи выявили 21 крутопадающую минерализованную зону с потенциальными рудными телами прожилково-вкрапленной золото-кварцевой малосульфидной минерализации", - говорится в сообщении.

По данным Роснедр, апробированные прогнозные ресурсы рудного золота, выявленные "Росгео" в пределах Делянкирской площади, оценены в 115,22 тонны, в том числе по категории Р1 - 22,77 тонны при среднем содержании 2,43 грамма на тонну, по категории Р2 - 92,45 тонны при среднем содержании 4,06 грамма на тонну.