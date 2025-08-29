Кроме того, 15,8% граждан оставляли заявки на кредит для покупки Audi, сообщили в компании

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лидерами по спросу на кредиты для покупки подержанных авто в августе 2025 года стали премиальные бренды: BMW (27,5% заявок) и Mercedes-Benz (25,7%). Об этом говорится в исследовании "Авито авто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты "Авито авто" проанализировали историю заявок на кредиты на покупку автомобилей премиальных марок, оставленных пользователями платформы в августе 2025 года, и сравнили с данными за июль. <…> По данным "Авито авто", чаще всего пользователи платформы оставляли заявки на кредит для покупки автомобилей марок BMW (27,5% от общего числа заявок), Mercedes-Benz (25,7%), Audi (15,8%), Lexus (5,9%) и Volvo (5%)", - сказано в исследовании.

Также по сравнению с июлем текущего года заметнее всего выросло число заявок на получение кредита на автомобили Voyah (+14,8%) и Exeed (+7,8%).

При этом лидерами по числу заявок среди моделей в августе стали BMW 5 серии (6,8%), BMW 3 серии (6,6%), Mercedes-Benz E-класса (6%), Mercedes-Benz C-класса (4,2%) и Audi A4 (3,4%). Заметнее всего выросло количество заявок на Eхeed LX (в 1,5 раза), BMW X7 (в 1,3 раза) и BMW M5 (в 1,2 раза).

По данным исследования, средняя сумма в заявке практически не изменилась и составила 1,8 млн рублей. Средний срок, на который пользователи "Авито авто" хотят получить кредит, также остался прежним - 6,8 года.