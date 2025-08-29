Чистая прибыль РЖД по МСФО за I полугодие снизилась в 25,9 раза

Суммарные доходы холдинга за первое полугодие 2025 года составили 1 774,0 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль холдинга "Российские железные дороги" (РЖД) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - июня 2025 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее в 25,9 раза и составила 4,4 млрд рублей. Об этом сообщил холдинг.

Суммарные доходы холдинга за первое полугодие 2025 года составили 1 774,0 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11%. Операционные расходы РЖД в первом полугодии текущего года составили 1 509,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA компании в первом полугодии составил 514 млрд рублей.

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.