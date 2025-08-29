Как уточнили в РЖД, документ регулирует электронный обмен данными о состоянии и дислокации вагонов и контейнеров на территории каждой из сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) организуют электронный обмен данными с "Иранскими железными дорогами", передает корреспондент ТАСС. Соответствующий меморандум подписали в рамках Международного салона "PRO//Движение.Экспо" глава РЖД Олег Белозёров и замминистра дорог и городского развития Исламской Республики Иран, гендиректор "Иранских железных дорог" Джаббарали Закери.

Как уточнили в РЖД, документ регулирует электронный обмен данными о состоянии и дислокации вагонов и контейнеров на территории каждой из сторон. Совместно с иранскими коллегами специалисты РЖД подготовят нормативно-справочную информацию и классификаторы, которые необходимы для обслуживания пользователей услуг железнодорожного транспорта.

Кроме того, в РЖД отмечают, что достигнутые договоренности стали еще одним важным шагом в развитии технологических параметров международного транспортного коридора Север - Юг.