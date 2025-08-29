Выручка увеличилась на 0,3%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), приходящаяся на акционеров, по итогам I полугодия снизилась на 9,9%, до 153,4 млрд рублей против 170,2 млрд рублей годом ранее. Об этом говорится в отчете компании.

"Прибыль акционерам ПАО "Транснефть" за первое полугодие 2025 года составила 153 млрд рублей. Снижение показателя относительно аналогичного периода прошлого года на 10% прежде всего обусловлено ростом расходов по налогу на прибыль. Повышенная ставка по налогу на прибыль для ПАО "Транснефть" в размере 40% действует с начала 2025 до конца 2030 года", - сказано в сообщении "Транснефти". Общая чистая прибыль "Транснефти" в первом полугодии составила 161,4 млрд рублей против 177,8 млрд рублей годом ранее.

Выручка увеличилась на 0,3%, до 719,5 млрд рублей, следует из отчета. Сдержанная динамика выручки в основном объясняется снижением объемов транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с действием соглашений ОПЕК+, пояснили в компании.

Прибыль до налогообложения выросла на 3,6% - до 209,8 млрд рублей. Показатель EBITDA по итогам I полугодия составил 308 млрд рублей, увеличившись на 3% относительно 2024 года. Операционная прибыль выросла на 3,5%, до 188,3 млрд рублей.

"В 2025 году компания выполняет все свои обязательства и планы развития. Идет завершающая стадия работы по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск. На территории Новороссийского судоремонтного завода осуществляется строительство универсального перегрузочного комплекса (УПК НСРЗ). Также продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти", - подчеркнули в "Транснефти".

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.