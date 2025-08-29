Скорректированный показатель EBITDA сократился до 19,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Черкизово" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,893 млрд рублей, сообщает компания.

Скорректированный показатель EBITDA сократился на 10,8% - до 19,8 млрд рублей, рентабельность по данному показателю снизилась на 3,4 п.п. - до 14,4%. Выручка компании увеличилась на 9,8% - до 136,859 млрд рублей.

Из-за высокой стоимости заемного финансирования компания сократила инвестиции в первом полугодии 2025 года: капитальные затраты составили 10,6 млрд рублей (на 37,1% меньше, чем годом ранее). По состоянию на 30 июня чистый долг составлял 149,8 млрд рублей. Отношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 3,4 по сравнению с 2,1 годом ранее.

Чистые процентные расходы выросли более чем вдвое - с 4,8 млрд рублей в первом полугодии 2024 года до 11,2 млрд рублей в первом полугодии 2025 года. В результате скорректированная чистая прибыль снизилась с 9,8 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. Скорректированный свободный денежный поток компании был отрицательным и составил 2,8 млрд рублей.

"В течение первого полугодия на финансовые результаты компании негативно влияло снижение цен на птицеводческую продукцию, продолжающийся рост издержек, а также существенно завышенная стоимость заемного капитала. <…> Чтобы поддержать достаточный уровень ликвидности, компания скорректировала свою инвестиционную программу, сфокусировавшись только на высокорентабельных и субсидируемых проектах", - подчеркнули в "Черкизово".

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции.