Чистый убыток ОАК по МСФО в I полугодии составил 15,9 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2025 года составил 15,9 млрд рублей против убытка в 17,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла на 28% и составила 276,3 млрд рублей против 215,3 млрд рублей годом ранее. Прибыль от операционной деятельности до получения государственных субсидий выросла в 4,8 раза, до 10,56 млрд рублей.

Как говорится в отчете, в настоящее время группа ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования ее текущей деятельности, включая рефинансирование текущего кредитного портфеля, получение дополнительных займов от акционеров, а также новых банковских кредитов.

"Для дальнейшего улучшения финансовых показателей группы руководство активизирует выполнение плана финансового оздоровления, который включает меры по увеличению выручки, сокращению расходов и продаже непрофильных активов", - отмечает ОАК.