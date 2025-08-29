Чтобы получить софинансирование в 2026 году, гражданам необходимо сделать взнос в программу до конца 2025 года, отмечает Минфин РФ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) начало поступать на счета операторов программы, получателями в 2025 году станут около 2,6 млн вкладчиков. Об этом говорится в сообщении Минфина России.

"Софинансирование по программе долгосрочных сбережений начало поступать на счета операторов программы. В ближайшее время граждане увидят на своих счетах средства господдержки за 2024 год с учетом взносов. Получателями софинансирования от государства в 2025 году станут около 2,6 млн вкладчиков на общую сумму около 52 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Чтобы получить софинансирование в следующем году, гражданам необходимо сделать взнос в программу до конца текущего года, поясняет министерство.

О программе

Программа долгосрочных сбережений действует с 1 января 2024 года. По программе гражданин может заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, перевести в него для дальнейшего инвестирования ранее сформированные пенсионные накопления либо перечислить отдельные взносы.

Начать формировать сбережения может любой гражданин России с 18 лет. Для этого необходимо заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Минимальный срок участия в программе - 15 лет. До истечения этого срока участники программы могут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы государством на сумму 2,8 млн рублей.