Это позволит создать много новых рабочих мест, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас

СТОКГОЛЬМ, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз хочет широко инвестировать в украинскую военную промышленность, "перенеся ее в Европу", что позволит создать много новых рабочих мест. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Копенгагене.

"Страны ЕС готовы широко инвестировать в украинскую военную промышленность, многие министры выступили в поддержку этого", - сообщила она. Каллас подчеркнула, что министры также предложили "пригласить украинскую военную промышленность в Европу".

"Это хорошо для нас, поскольку даст нам новые рабочие места", - заключила Каллас, не уточнив деталей того, как это будет выглядеть на практике.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил: "Надеюсь, что через несколько недель мы пригласим первые оборонные компании из Украины, чтобы начать производство здесь, в Дании, в безопасной среде. Я также надеюсь, что больше украинских компаний последуют этому примеру". Он пояснил, что дополнительная информация будет дана позже. Ранее было объявлено, что Дания готова разместить три-пять предприятий ВПК Украины в городе Оденсе на острове Фюн, где в марте был создан центр по производству беспилотников.

Глава Минобороны пояснил, что присутствие украинских заводов в Дании будет полезным и ей самой, поскольку производимые ими беспилотники будут поставляться также в ВС Дании. Для реализации этой инициативы необходимы изменения в украинском законодательстве, разрешающие военное производство в других странах, аналогичный шаг должна будет предпринять и датская сторона.

Впервые он представил эту идею в ходе визита в Киев в июле. В Дании она вызвала много вопросов. В частности, газета Berglingske, поинтересовалась, как не допустить в Данию украинскую коррупцию вместе с заводами. На это Лунд Поульсен ответил, что правительство королевства отдает себе отчет в том, что у Украины с этим исторически были серьезные проблемы. "Я открыто сказал, что мы решили пойти на риск. Мы делаем все возможное, чтобы отслеживать всю продукцию, которую заказываем у украинцев, и быть уверенными, что она действительно попадет на фронт", - сказал он. По словам министра, правительство потребует "110-процентной гарантии в отношении украинского военного производства на датской земле".

Идея о переносе украинских предприятий в Европу начала быстро набирать популярность после участившихся случаев поражения военно-промышленных объектов, созданных на европейские деньги на Украине.