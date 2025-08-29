На реализацию направят более 7,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявки пяти регионам РФ на сумму более 7,8 млрд рублей на реализацию нового этапа программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"На реализацию нового этапа программы пяти регионам будет направлено более 7,8 млрд рублей для переселения граждан из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Соответствующие заявки одобрил Фонд развития территорий. Принятые решения обеспечат переселение более 8 тысяч человек с площади порядка 147,6 млн кв. м", - приводятся в сообщении его слова.

Первыми регионами, которые получат средства, станут: Воронежская область - получит почти 229 млн рублей на переселение 330 человек из аварийных домов площадью 5,7 тыс. кв. м, Курганская - 396 млн рублей на переселение 823 человек из аварийных домов площадью 11,5 тыс. кв. м, Нижегородская - 1,8 млн рублей на переселение 2620 человек из аварийных домов площадью 42,4 тыс. кв. м, Новгородская - 76 млн рублей на переселение 73 человек из аварийных домов площадью 1,8 тыс. кв. м, Республика Карелия - 5,2 млн рублей на переселение 4465 человек из аварийных домов площадью 86,2 тыс. кв. м.

В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" к 2030 году планируется переселить 345 тыс. граждан из аварийного жилья площадью 6,2 млн кв. м.

Программа переселения граждан из аварийного жилья реализуется в рамках проекта "Инфраструктура для жизни". Ее курирует Минстрой, оператором выступает ФРТ.